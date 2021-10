Adani: “Inter? Ha giocato poco ma ha avuto 4 palle gol. Lo Sheriff complica”

Così l'ex calciatore: "L'Inter ha giocato poco, ma ha avuto 4 palle gol, tutte con uomini diversi: riesce ad avere un collettivo anche in difficoltà"

Intervenuto alla BoboTV, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così il pareggio dell'Inter in casa dello Shakhtar Donetsk: "L'Inter ha giocato poco, ma ha avuto 4 palle gol, tutte con uomini diversi: riesce ad avere un collettivo anche in difficoltà. Ma in Europa trovi squadre che sanno cosa fare: lo Sheriff poteva prendere 12 gol col Real, 8 erano fatti. Però questo complica un po' il passaggio del turno. L'Inter ci arriva a tirare, anche se non trovava il ritmo".