Adani: “Superlega? Atalanta è il modello: vale un 1/50 della Juve e le arriva davanti”

In diretta sul canale Twitch di Vieri, la Bobo TV, l'ex calciatore e ora commentatore Lele Adani commenta la questione Superlega

"Comunicazione inesistente e atroce, non hanno convinto nessuno. Il calcio è al collasso ma non può nascere una cosa del genere. A me non interessa il nome della competizione, ma cosa fanno. Non ci è stato spiegato cosa fanno e non hanno convinto. Lo sport non è così. Non si può non dire che la Fifa e la Uefa non hanno colpe. Hanno bisogno di queste 12 squadre: le spremono per vendere i brand nel mondo. Devi tutelare e proteggere i campioni e formarne altri. Nel calcio gli introiti saranno sempre molto inferiori ai debiti: ai club non interessa fare le cose per bene, ma gestire un gruppo di potenti. L'Atalanta è il modello da imitare. È 1/50 della Juve ma arriva davanti. Nello sport c'è da andare sul campo. Ci vuole l'intervento di leghe e governi per stabilire dei tetti massimi per gli ingaggi. Bisogna saper lavorare bene e premiare il merito".