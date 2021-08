Adani: “Thuram il tipo di giocatore che deve prendere l’Inter. Dumfries…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato di Dumfries e dell'Inter in generale

"Dumfries? Il suo processo di scolarizzazione non è finito, non è che arriva ed è Hakimi. E' arrivato tardi nel calcio che conta, poi è andato al PSV, diventando capitano e poi titolare nell'Olanda. Un giocatore tra quelli che potevi prendere che è interessante ma deve completarsi. In Italia, però, sono migliorati Hakimi e Lukaku, Lukaku in Italia è migliorato tantissimo. Dzeko non deve migliorare, gioca già con gli occhi dietro la testa, la scarica bene, ha corsa e movimenti da professore. Con l'Inter si parla di discorso economico, quando ci sono problemi devi discutere di idee e opportunità. Se tu sei limitato nelle idee, fai quello che puoi. Anche nell'ottica della punta che manca, il rinforzo deve essere collocato tra funzionalità e prezzo: non puoi competere sui top più forti. Però l'Inter l'ha fatto già in passato con Icardi e Lautaro, presi a poco".