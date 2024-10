Inter, Inzaghi: “Thuram sta meglio, ma c’è apprensione. Spero recuperi presto”

Le parole dell'allenatore nerazzurro oggi a Roma per ritirare il Premio Scopigno

Simone Inzaghi, ospite stamattina al Salone d'onore del CONI per ritirare il Premio Scopigno, ha poi parlato a margine dell'assegnazione ai cronisti presenti. Queste le sue parole:

"Dobbiamo aiutarli tutti, non è semplice per loro giudicare certi episodi. Per fortuna c'è uno strumento importante che è il VAR".