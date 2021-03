Adani: “Vittoria Inter frutto di situazioni, non ha meritato. Entra Eriksen e gol”

L'ex difensore dell'Inter ha commentato la vittoria della formazione di Conte sull'Atalanta alla Bobo Tv

"Tappa diversa per l'Inter rispetto alle altre volte. Stasera diversa, ma non può essere sempre così tutto l'anno, altrimenti non ti trovi in testa al campionato. L'Inter oggi ha fatto una partita simile a quelle della fine del 2020. Ha vinto per delle situazioni, ha meritato non sul gioco. Oggi l'Atalanta ha inflitto ritmo e baricentro all'Inter. Entra Eriksen, dopo 1' mette il cross del gol. Io avrei cambiato prima Lautaro per Sanchez. Eriksen adesso è tra i tre che deve partire sempre. Vidal è un uomo di Conte, questa sera ha sbagliato ancora tanto.