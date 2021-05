Ambrosini: “Conte? Sorprendente. Inter può essere competitiva anche con addio big”

L'ex calciatore ha detto la sua sulla decisione del tecnico di non proseguire il suo percorso con il club nerazzurro

«Le dichiarazioni di Stellini dopo l'ultima partita facevano intendere qualcosa». Massimo Ambrosini, a Skysport ha parlato dell'addio di Conte all'Inter come di una decisione per lui sorprendente. Si riferisce alle parole del vice del tecnico salentino che aveva detto dopo la gara con l'Udinese: «Per un allenatore top serve una squadra top». Per molti quello è stato il messaggio che il tecnico aveva voluto mandare alla proprietà nerazzurra.