Inter, Cds: “Addio Conte, i giocatori riflettono? Il sacrificato può essere…”

Secondo il Corriere dello Sport, ora i calciatori dell'Inter potrebbero seriamente riflettere sul proprio futuro

Dopo una giornata intensissima, alle 19.20 è arrivata l'ufficialità dell'addio di Antonio Conte alla panchina dell'Inter . Ma come avranno reagito i calciatori nerazzurri dopo la notizia? Lo spiega il Corriere dello Sport: "I calciatori, alcuni in patria, altri in vacanza, altri ancora a Milano, hanno appreso la notizia quando è arrivato il comunicato ufficiale dell'Inter, ma ieri sera nella loro chat non era ancora arrivato il messaggio di saluto del tecnico.

Facile immaginare che i giocatori più legati a Conte, su tutti Lukaku (che lo ha ringraziato su Instagram), adesso riflettano sul loro futuro. L'effetto domino insomma potrebbe esserci anche se per il rinnovo di Bastoni non ci saranno sorprese. La presenza di ieri in sede dell'agente del centrale, Tullio Tinti, testimonia la volontà di chiudere in fretta. Se però arriverà un'offerta importante per "Basto"? Tutto lascia pensare che il primo sacrificato sarò Lautaro Martinez, ma chissà...".