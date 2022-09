Inter, l’addio di Perisic pesa più del previsto. Ma ora serve ritrovare la difesa

L'inizio di stagione dell'Inter, con 3 sconfitte in 6 partite ufficiali, è stato tutt'altro che esaltante. La Gazzetta dello Sport evidenzia i principali problemi dei nerazzurri: "Tagliare fuori dai giochi l'Inter a inizio settembre proprio non si può. I problemi ci sono, ma le soluzioni anche. Simone Inzaghi ha le qualità per portare la squadra fuori dalle sabbie mobili in cui è entrata senza accorgersene, come un esploratore incautamente uscito dal sentiero. L'addio di Perisic pesa più di quanto si pensasse e l'impatto del Lukaku-bis è stato meno devastante della prima volta. Ma a sgretolarsi è stato il muro: questione di testa (Skriniar), di condizione (De Vrij), di attitudini (Bastoni). Da quello si deve ripartire: tirato su nuovamente il muro, si penserà agli interni. Che possono essere ancora belli, a patto che i giocatori ci credano davvero: a mancare finora è stata soprattutto la determinazione, al di là dei problemi tecnici".