Addio alla Regina Elisabetta: la reazione in campo dell’Arsenal

La notizia del giorno arriva dall'Inghilterra: la Regina Elisabetta II è morta quest'oggi all'età di 96 anni. Un lutto non solo per il Regno Unito, ma per tutto il mondo, e che tocca qualsiasi settore, incluso lo sport. L'Arsenal, squadra londinese impegnata in Europa League contro lo Zurigo, dopo aver appreso la notizia tra primo e secondo tempo ha deciso di renderle omaggio con un minuto di silenzio prima di iniziare la ripresa.