CorSera – Sanchez, non è stato un addio indolore per le casse interiste: le cifre

Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio ufficiale: l'Inter ha trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Alexis Sanchez. Come riporta il Corriere della Sera, quello del cileno non è stato un addio indolore per le casse interiste. "Fra vecchie spettanze e incentivo all’esodo la società nerazzurra ha versato al cileno 10 milioni lordi. Ora lo aspetta l’Olympique Marsiglia".