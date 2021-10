Adeyemi, l’Inter ci pensa. GdS: “Asta tra top team a cui sarà difficile partecipare”

L'Inter valuta anche il mercato straniero e il classe 2002 del Salisburgo piace, c'è stato l'incontro con l'agente ma sarà difficile

Ok il made in Italy, ma l'Inter è sempre attenta anche al mercato estero. I giovani di talento sono sempre nel mirino di Marotta e Ausilio; per questo il club nerazzurro ha ricevuto in sede nei giorni scorsi Solomon Thomas, agente di Karim Adeyemi. La stella del Salisburgo, classe 2002, sta facendo benissimo tanto da attirare le attenzioni di mezza Europa.