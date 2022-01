Adriano beccato senza patente, l’Imperatore: “È stato un errore. Purtroppo quel giorno…”

L'ex giocatore nerazzurro è stato sorpreso dalla polizia alla guida dell'auto senza patente

Adriano si è scusato sui social dopo essere stato sorpreso dalla polizia alla guida dell'auto senza patente. Inoltre l'Imperatore si sarebbe rifiutato di fare l'alcol test. "Lo sanno già tutti, la notizia è arrivata in televisione, sui giornali, che sono stato beccato dalla polizia. Veramente non avevo la patente. La mia patente è sospesa. Quel giorno, purtroppo, il mio autista non poteva venire e ho deciso di prendere ugualmente l'auto. Poi è successo tutto questo".

"Sono qui per scusarmi per quello che è successo, è stato davvero un mio errore. Non potevo guidare senza la patente, ma purtroppo l'ho fatto. Sono sempre con l'autista. L'anno scorso sono rimasto a San Paolo per un mese alla fine dell'anno e avevo un autista. Sono tornato a Rio e avevo anche un autista".