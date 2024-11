Nella biografia è possibile vedere il racconto di Adriano di ciò che ha vissuto da bambino, quando viveva nella comunità di Vila do Cruzeiro, a Rio de Janeiro. L'Imperatore ha rivelato di aver assistito a un omicidio quando era bambino. "Nel libro tutti capiranno le mie decisioni. Ho fatto tante cose 'sbagliate', non l'ho mai negato. Ma è la mia verità".

Uno dei primi argomenti trattati da Adriano nella biografia riguarda l'alcolismo. Extra ha rivelato alcuni passaggi del libro. “Tornavo a casa e trovavo un motivo per bere. O perché c'erano i miei amici, o perché non volevo stare in silenzio, pensare a stronzate, o dormire. Mi sdraiavo in un angolo senza nemmeno riuscire a sognare. Molte persone usano il calcio come valvola di sfogo, io avevo bisogno di una via di fuga dal calcio”.