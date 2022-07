Adriano: “Un errore tornare in Italia nel 2010. Volevo dare una risposta per come…”

Nella vita di Adriano sono tanti i rimpianti. Uno è quello di aver lasciato il Flamengo nel 2010 per tornare in Italia e vestire la maglia della Roma. "Non avrei dovuto lasciare il Brasile e tornare in Italia nel 2010. Volevo dare una risposta per come avevo lasciato l'Inter, ma purtroppo non era più per me. La mia testa era in Brasile", ha spiegato in un'intervista al podcast "PodPah". "Avrei dovuto prolungare il mio contratto con il Flamengo, in realtà".