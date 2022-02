Inter, Adriano compie 40 anni: il gol contro l’Udinese diventa un videogioco!

Tanti auguri di buon compleanno all'ex attaccante brasiliano, 177 presenze e 74 gol con la maglia nerazzurra

Il calcio vissuto sulla pelle, quello che ti consuma i piedi e ti riempie il cuore. Adriano è questo, è talento e passione pura, quella dell’intera infanzia passata in un campo in terra battuta a Vila Cruzeiro in calzoncini e piedi nudi e quella dei 74 gol segnati con la maglia dell’Inter: con la stessa grinta, la stessa fame.