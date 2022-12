Adriano e il matrimonio lampo: svelato il motivo. La moglie: “Aspetto che…”

Continua a far parlare il matrimonio lampo tra l'ex nerazzurro Adriano e Micaela Mesquita. In Brasile svelano un retroscena

Continua a far parlare il matrimonio lampo tra l'ex nerazzurro Adriano e Micaela Mesquita. I due hanno divorziato dopo soli 24 giorni dal fatidico il sì. "Sono ancora sposata, aspetto che mio marito si presenti per decidere se annullare il matrimonio, cosa ne faremo della nostra vita. Nel frattempo, non c'è ancora il divorzio", ha spiegato Micaela.