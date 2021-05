Adriano: “In Italia i giornalisti mi seguivano ovunque. Una volta mia nonna riempì…”

Nell'articolo che Adriano ha scritto per The Players Tribune, l'Imperatore racconto un curioso aneddoto con sua nonna protagonista

Nell'articolo che Adriano ha scritto per The Players Tribune, l'Imperatore racconto un curioso aneddoto con sua nonna protagonista di un episodio singolare. "Mia nonna! Cazzo! Mi dovrei fare il segno della croce ogni volta che parlo di lei. Se non ci fosse stata lei nella mia vita?! Sarebbe stato impossibile. Non avreste mai conosciuto il nome Adriano. Una leggenda e ora vi racconto una storia. Una volta, quando ero all’Inter, i giornalisti mi seguivano ovunque perché ogni volta volevano assillarmi con qualcosa. Erano accampati sotto casa mia e non volevano andarsene. Mi sentivo in trappola. Mia nonna all’epoca viveva con me, e sentii che stava in cucina mentre faceva bollire l’acqua sui fornelli".