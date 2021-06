Adriano: “Mourinho? C’è una cosa che non ho mai detto a nessuno. Zanetti e Cordoba…”

Nel corso di una lunga intervista, l'Imperatore ha parlato del complicato rapporto con Mourinho

Gianni Pampinella

Adriano è stato ospite del programma Arena SBT. Nel corso della lunga intervista, l'Imperatore ha parlato del suo complicato rapporto con José Mourinho. L'ex giocatore ha raccontato un episodio in particolare. "Non l'ho mai detto a nessuno, Mourinho vedeva che ero abbattuto e mi ha chiesto di allenarmi a parte. Sono tornato, ho trascorso altre due settimane ad allenarmi separatamente e sono tornato ad allenarmi con il gruppo. Un giovedì ho saputo che sarei stato convocato, ma il giorno dopo non fu così e mi arrabbiai".

"Poi c'è stato un viaggio a Roma e io non sono andato. In questo caso ho parlato con Zanetti e Cordoba, pensando già che non sarei rimasto. Allora tutti i giocatori sono venuti a casa mia per chiedermi di restare. Ma sapevo che non potevo restare, perché lui (Mourinho, ndr.) si sarebbe intromesso", ha aggiunto.

Per un periodo Adriano ha giocato in prestito al San Paolo. Il suo desiderio era quello di restare in Brasile. "Volevo rimanere al San Paolo, ma quando ho chiamato Moratti, mi ha detto: 'No, torna qui"".

(ESPN)