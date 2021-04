VIDEO / Adriano lascia l’hotel e riceve un regalo dai dipendenti. L’ex Inter scoppia in lacrime

Dopo quasi due mesi vissuti in un hotel di lusso a Rio de Janeiro, dopo aver venduto la sua villa, Adriano ha finalmente trovato la casa dei suoi sogni

Dopo quasi due mesi vissuti in un hotel di lusso a Rio de Janeiro, dopo aver venduto la sua villa, Adriano ha finalmente trovato la casa dei suoi sogni che stava cercando a Jardim Oceanico, più vicino alla spiaggia.

L'ex attaccante dell'Inter ha lasciato l'hotel e per l'occasione ha ricevuto un regalo da parte dei dipendenti. L'Imperatore è scoppiato in lacrime quando il direttore dell'hotel lo ha ringraziato per i due mesi trascorsi al Grand Hyatt Hotel.