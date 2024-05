Le parole di Mario Giuffredi: "Di Lorenzo all’Inter a fine stagione? Finché non finisce il campionato, non voglio rispondere"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Mario Giuffredi, agente FIFA, ha parlato ai microfoni di TvPlay di due suoi assistiti: “Pio Esposito lo vedo da Serie A, ha potenzialità fisiche da questa categoria. Bisogna capire se c’è un club che vuole credere in lui. Di Lorenzoall’Inter a fine stagione? Finché non finisce il campionato, non voglio rispondere a nessuno. Poi vedremo il da farsi".