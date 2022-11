Ag. Karsdorp: “Sorpresi dalle dichiarazioni di Mourinho. Vogliamo spiegazioni”

"Siamo sorpresi dalle dichiarazioni di Mourinho, che puntano su Rick, senza che nè lui e nè la Roma citino il suo nome. Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto". Così, Johan Henkes di H2 Agency, agente di Rick Karsdorp, replica alle parole di Jose Mourinho di ieri dopo la partita contro il Sassuolo e il polverone che si è creato intorno all'esterno olandese. "Non è così che tratti un giocatore che gioca nella Roma da cinque anni", ha aggiunto l'agente Henkes come riportato dal sito olandese Nos. Karsdorp è sotto contratto con la Roma dal 2017 ed è stato un giocatore titolare sotto Mourinho la scorsa stagione, anche nella finale vinta di Conference League contro il Feyenoord.