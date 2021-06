Ag Nandez: “Pronto per una big, lascerà il Cagliari: contatti con vari club”

Le dichiarazioni dell'agente del centrocampista uruguaiano Nandez, accostato all'Inter in vista della prossima stagione

"È molto probabile che Nandez lasci il Cagliari. È pronto per una big. Abbiamo avuto tanti contatti. Il mercato però va un po’ lento a causa del Covid. In Inghilterra qualcuno ha chiesto informazioni, così come in Italia. Stiamo lavorando".