L'ex attaccante dell'Inter non resterà al Sassuolo in Serie B: il suo procuratore è al lavoro per trovare una soluzione

Andrea Pinamonti non resterà al Sassuolo: l'ex attaccante dell'Inter non seguirà i neroverdi in Serie B, ed è in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Enzo Raiola, suo procuratore, ai microfoni di Radio Sportiva ha fatto il punto della situazione: "C'è qualcosa di aperto in Serie A ma anche fuori dall'Italia. Andrea è molto apprezzato e considerato ovunque per doti sia tecniche che umane. Il mercato però è tappato, in Italia ma pure fuori, magari si smuove qualcosa post-Europeo.