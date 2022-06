Ag. Politano: “Accantonato nell’ultima parte di campionato. Non sente più la fiducia”

Il futuro di Matteo Politano potrebbe essere lontano da Napoli. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha detto chiaramente che l'ex nerazzurro non è contento della sua situazione. "Nell'ultima parte del campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti e con Giuntoli perché il ragazzo non sente più la fiducia di prima e quando un giocatore non ha fiducia non sta bene. Politano ha detto che se fosse arrivata qualche richiesta, l'avrebbe valutata perchè restare in un ambiente in cui non senti la fiducia dell'allenatore non ti permette di rendere bene. La testa fa più delle gambe e quando un giocatore si sente messo in discussione rende il 30% in meno. Politano non sente più la fiducia e di conseguenza sicuramente le prestazioni sono venute a mancare".