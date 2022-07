Ag Radu: “Cremona per il rilancio ma l’Inter lo aspetta. Handanovic alla sua età era…”

"Le aspettative sono alte, è una stagione importante perché ha la possibilità di essere titolare e poi dopo come sempre bisogna dimostrare tutto sul campo. La Cremonese gli ha dato fiducia, l’Inter lo aspetta quindi è una stagione decisiva per il suo futuro. Siamo tutti fiduciosi. Abbiamo grande considerazione in Andrei perché riteniamo che sia un portiere di altissimo livello. Questo passaggio alla Cremonese serve a dimostrare tutto il suo valore, per tornare a grandi livelli”.