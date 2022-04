Ag. Radu: “Non messo nelle migliori condizioni. Farà una grande carriera lontano dall’Inter”

Le dichiarazioni del procuratore del portiere romeno dei nerazzurri dopo l'errore nella sfida contro il Bologna

"È mortificato e dispiaciuto per l'errore commesso. Non giocando mai, però, può capitare... Non cerco una facile giustificazione e neppure il ragazzo la vuole. Dico solo che è stato tutta la stagione in panchina e certo non è stato messo nelle migliori condizioni per essere pronto. La mia fiducia in lui rimane e sono convinto che farà una grande carriera lontano dall'Inter che ha già preso Onana".