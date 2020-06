“In questo momento non stiamo trattando con il Manchester United! Corentin è infortunato e la priorità assoluta è rivederlo in campo il prima possibile“. Eric Castagnino, agente di Tolisso, ha parlato in esclusiva a Sky Deutschland dopo le indiscrezioni lanciate da RMC Sport su una trattativa con i Red Devils.

Il centrocampista francese ha un contratto fino al 2022 con il Bayern Monaco e piace anche all’Inter, con Ausilio che lo segue già dai tempi del Lione.