Ag Bustos: “Assomiglia molto a Lautaro. Inter su di lui? Posso dire che…”

“La prima similitudine che mi viene in mente è quella con Lautaro Martinez”. Così ai microfoni di TMW Ignacio Campo, agente argentino dell’attaccante del Talleres, Nahuel Bustos, inseguito dai club di mezz’Europa. “Ha la posizione, la capacità e le qualità tecniche che assomigliano a quelle del centravanti dell’Inter, anche i movimenti sono simili. Riesce a svariare per tutto il campo, sia come numero nove che eventualmente come esterno. Tatticamente è molto abile, ha fantasia, riesce a prendere spazio”.

Potrebbe giocare in un attacco a due con un attaccante più forte fisicamente?

“Sì, perfettamente, penso che si possa integrare benissimo. Agisce da nove oppure da dieci, è duttile. Ha facilità di tiro perché è ambidestro. E poi gli piace giocare gare come il Classico, nei grandi eventi si esalta, gioca e fa gol. È una condizione mentale”.

Come mai il Talleres vuole cederlo?

“In primis perché economicamente ha bisogno, poi perché Bustos ha l’età giusta per provare l’esperienza in Europa. Ha ventun anni, è il momento giusto. È in scadenza nel 2022”.

Quanto costa?

“Più o meno dieci milioni”.

Quali leghe lo stuzzicano?

“Il calcio italiano lo affascina, molto. Anche lo spagnolo e l’inglese, ovviamente. In A potrebbe giocare facilmente per i movimenti, la tecnica, si sposa bene con le sue caratteristiche”.

A che livello è ora?

“È uno dei migliori prospetti del calcio argentino, è sempre stato votato dai media tra i migliori in campo, ora è entrato in pianta stabile in Nazionale. Nell’ultimo anno è cresciuto molto, ha segnato 9 gol, in totale 16 dal suo esordio. Nella sua esperienza al Pachuca ne ha segnato solo uno ma era più giovane e ha giocato da esterno”.

Quali proposte avete?

“Nella Liga abbiamo sei club per cui lui è tra i primi tre nella short list. Molto dipenderà da come finiranno, se finiranno, i campionati dopo questa pandemia”.

E in Italia? Si parla di Milan, Inter, Roma e Napoli…

“Non faccio nomi, ma ne stiamo parlando con qualche club. Il giocatore piace molto, in generale”.