Ag Caicedo: “Ecco perché è andato all’Inter. Ha giocato poco per sfortuna. Il suo futuro…”

Matteo Materazzi, agente di Felipe Caicedo, ha parlato dell'esperienza all'Inter dell'ex Lazio a margine del Memorial Daniel Guerini

"Come mi spiego che alla Lazio Felipe era protagonista ma non è stato così nell'Inter e nel Genoa? A Milano c'erano altri 4 attaccanti molto forti, Sanchez, Lautaro, Dzeko e Correa. Quando è arrivato doveva sicuramente fare il protagonista poichè sia Sanchez che Correa non stavano bene, poi alla fine si è fatto male anche lui e la sfortuna l'ha portato a giocare poco. Sono sicuro che Felipe farà benissimo ovunque andrà, se resterà a Genova o se andrà da un'altra parte".