“Non so se dire che Zielinski non sia mai esploso per davvero. Nella Nazionale polacca un po’ tutti si aspettavano di più da lui, questo non è dipeso solo da lui, ma da tutta la squadra. Nel Napoli invece ha vinto, ha fatto tanti gol e tanti assist, è stato sempre un giocatore molto utile. Se messo nelle condizioni giuste è un ottimo centrocampista, semi-top a livello mondiale. All’Inter lo vedrei bene, perché trova un centrocampo tutto tecnica e qualità. Dal punto di vista tecnico è perfetto per i nerazzurri, poi vedremo come si inserirà a livello mentale e umano, ma mi sembra un ragazzo tranquillo. Non credo avrà problemi”.