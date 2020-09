“‘Conte, Lautaro resta all’Inter’. L’agente: no al Barça“. È questo il trafiletto dedicato all’Inter dalla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 15 settembre 2020. Il quotidiano torinese commenta la visita degli agenti del Toro all’Inter per discutere del rinnovo di contratto. In copertina, invece, spazio alla Juventus con ‘Mister Pirlo’ e con Dzeko pronto ad approdare alla Juventus.