Messi, l’ex agente: “L’Inter è una grande squadra, ma chi vuole Leo deve pensare in grande”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Josep Minguella, ex agente di Messi, è tornato a parlare del futuro dell’argentino. “La posizione ferma è che Leo vuole partire e non resta al Barcellona. Altro aspetto è come si farà questa cosa. C’è un contratto con una clausola da 700 milioni di euro. I rapporti personali sono più facili col Manchester City, per Leo è come una seconda Barcellona. Il Psg sembra che si sia tirato indietro, l’Inter è una grande squadra italiana, ma chi vuole prendere Leo deve pensare in grande. Col Manchester City hai una facilità di contatto visto che i dirigenti sono stati al Barcellona. Però il calcio italiano da tre o quattro anni sta tornando ad essere un campionato importante, con giocatori come Ronaldo e Lukaku“.

(Radio Sportiva)