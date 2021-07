Ag Satriano: “Molti club interessati ma pensa all’Inter. Somiglia a Benzema”

Le dichiarazioni dell'agente dell'attaccante dell'Inter, Martin Satriano, sul futuro del classe 2001 e non solo

Alessandro De Felice

L'agente di Martin Satriano, Nick Maytum, ha parlato a Calciomercato.it del futuro del calciatore classe 2001 di proprietà dell'Inter e grande protagonista della prima uscita stagionale dei nerazzurri di Inzaghi a Lugano: "È molto contento. Ha giocato una grande partita sabato contro il Lugano. È molto concentrato, il duro lavoro ha pagato ed ora vuole solo lavorare giorno per giorno per farsi trovare pronto per la prossima partita. Proverà a migliorarsi ogni giorno in allenamento, mantenendo i piedi per terra e lavorando il più possibile".

Cagliari e Rayo Vallecano? Maytum ha spiegato la situazione: "Ci sono molte opzioni al momento, molti club interessati a lui. Non solamente per la partita di sabato, ma anche per come ha giocato con la Primavera, vincendo il premio di miglior attaccante. Ora, però, è solamente concentrato sull’Inter e ad allenarsi con l’Inter ogni giorno. Quando qualcosa di potenzialmente concreto arriverà valuteremo la situazione, ma fino a quel momento è solamente attento alla sua forma fisica e a lavorare per essere pronto fisicamente e tecnicamente. Sia il Cagliari che il Rayo Vallecano sono due grandi squadre, ma non c’è niente di concreto al momento. Io penso che in agosto ne sapremo di più riguardo al suo futuro, perché con l’Europeo e la Copa America il mercato è stato un po’ rallentato".

L'agente di Satriano ha parlato anche delle caratteristiche dell'attaccante dell'Inter: "Ogni volta che c’è un grande attaccante dall’Uruguay tutti parlano di Suarez e Cavani. Io penso che le sue caratteristiche siano differenti rispetto a Suarez, Martin può giocare sia come numero 10 che come numero 9. Diciamo che è un nove e mezzo, lo possiamo accostare maggiormente a Benzema per caratteristiche. Più simile a Lautaro che a Lukaku? Si, lui gioca in maniera abbastanza simile a Lautaro. Si è allenato tanto con la Prima Squadra e ha imparato molto da Lautaro, Lukaku e dagli altri grandi giocatori".

Sul lavoro di Inzaghi: "Ho parlato con Martin oggi, è molto felice e mi è sembrato molto contento di lavorare con il nuovo staff tecnico. Il rapporto con Inzaghi è straordinario, sta imparando molto e sta cercando di sfruttare molto questa opportunità".