Pescara-Salernitana, aggredita la figlia di Grassadonia. La madre: “Via da Salerno”

Grave atto di violenza e intimidazione a Salerno. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la figlia 18enne di Gianluca Grassadonia, allenatore del Pescara, è stata aggredita sotto casa da parte di alcuni esagitati. "Le minacce alla famiglia Grassadonia hanno l'evidente scopo di intimidire l'allenatore del Pescara, che lunedì alle 14, nell'ultima giornata di Serie B, ospiterà all'Adriatico proprio la Salernitana. I campani, infatti, con una vittoria festeggerebbero il ritorno in Serie A dopo 22 anni. Per questo motivo la moglie e la figlia dell'allenatore, che vivono a Salerno, sono state prese di mira", spiega il quotidiano.