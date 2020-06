“No scudetti a tavolino, non siamo l’Inter”. Agnelli, like boomerang. Bordata di Pistocchi

Qualche tempo fa, quando ancora era in dubbio la ripartenza del campionato e si discuteva su come assegnare titoli e partecipazioni alle coppe europee, sui social un tifoso della Juventus aveva pubblicato la frase: “Noi non accettiamo scudetti a tavolino, non siamo l’Inter”, con chiaro riferimento a quanto accaduto nel 2006 in seguito a Calciopoli. Una frase evidentemente apprezzata dal presidente bianconero, Andrea Agnelli, che si era lasciato scappare un like.

Un like che fa ancora discutere e che, questa volta, si è ritorto contro il numero uno juventino. La Juventus femminile, infatti, ha accettato lo scudetto ‘a tavolino’ assegnatole dal consiglio federale, dopo lo stop concordato al campionato di calcio. E così, Maurizio Pistocchi non ha risparmiato un attacco ad Agnelli, evidentemente contraddittorio nelle sue azioni: “Le ultime parole famose”, ha scritto il giornalista.