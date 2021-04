Agnelli: “Cristiano Ronaldo alla Juventus ha arricchito tutti i club italiani”

Il presidente bianconero ritorna sull'acquisto del fuoriclasse portoghese e sugli effetti che ha avuto sul calcio italiano

Nel corso dell'intervista concessa al Corriere dello Sport, Andrea Agnelli ha parlato anche dell'impatto avuto sul calcio italiano dall'acquisto da parte della juventus di Cristiano Ronaldo: "Io sono nel calcio dal 2010 e nel 2010 la Juve dal sistema riceveva 100 milioni di euro. Nel 2020-21 ne ha presi sempre 100, la stessa cifra in undici anni di sviluppo, mentre noi siamo passati da un fatturato di 170 a uno di 550, investendo 450 milioni in infrastrutture. Abbiamo portato Cristiano in Italia e la sua sola presenza ha garantito agli altri club 4 milioni al botteghino. Desideriamo continuare a importare altri campioni con benefici per tutti i livelli del calcio, dai più giovani ai dilettanti. Se ho mai pensato di aver sbagliato a prendere Ronaldo? Mai. Lo rifarei domani mattina".