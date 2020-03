EDICOLA TS – Agnelli scrive ai club europei: stop Fair Play UEFA

“Juve, taglio degli stipendi: CR7 dice sì. Agnelli: stop Fair Play UEFA”. E’ questo il titolo di Tuttosport in edicola sabato 28 marzo 2020. Il quotidiano torinese, poi, aggiunge: “Il presidente della Juve e dell’ECA scrive ai club europei: ‘Affrontiamo una vera minaccia esistenziale. Il calcio è fermo e lo sono anche le nostre entrate, stiamo discutendo come rivedere il sistema attuale'”. Spazio anche all’intervento del presidente della Repubblica Mattarella e alla presa di posizione del Papa in Piazza San Pietro.