Juventus, Agnelli: “Indagine plusvalenze? Siamo tranquilli e stiamo collaborando”

A margine dell'Assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha commentato anche l'indagine sulle plusvalenze

"Di solito ci vogliono 15-18 mesi per la Giustizia Europea. Sarà verosimilmente uno dei più lunghi, il passaggio era anche poter riprendere una forma di dialogo che porti all'individuazione da parte dell'industry sulla creazione di un sistema sostenibile. Poi guardiamo alle competizioni domestiche, minori. Sono tante le soluzioni. Ribadisco: diventa complicato quando ci sono soggetti così disomogenei trovare una soluzione, la sostenibilità di uno non è sostenibilità di un altro. Per questo dico la Nations League come esempio importante".