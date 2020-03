Lega Calcio, nodo allenamenti. Agnelli replica a tono a Lotito che non gradisce

In Lega Calcio non si parla solo di come recuperare le gare rinviate. All’ordine del giorno, nell’incontro in video conferenza di ieri, c’è stata anche la questione degli allenamenti. Perché se si riprendesse il campionato tra il 2 maggio e il 30 giugno, le squadre sarebbero pronte a tornare in campo? Molti club hanno smesso di allenarsi. Chi è risultato positivo al Covid19, compagni e avversari, devono superare la quarantena. E’ il caso per esempio di Juve e Inter. Ma i club pensano si possa superare l’ostacolo della questione forma.

La Gazzetta dello Sport parla di uno scontro tra i presidenti in merito: “Lotito, appoggiato da De Laurentiis, sosteneva che gli allenamenti non possano essere sospesi, neppure con motivazioni giuridiche. E che anzi vadano ripresi al più presto. Per entrambi sarebbe anche utile portare i giocatori in ritiro, per un controllo maggiore. Andrea Agnelli ha replicato a tono: dietro i codici citati, ci sarebbe solo un interesse di classifica, i giocatori vanno lasciati lontano dai campi. Battuta che il presidente della Lazio non ha per nulla gradito“.

(Fonte: GdS)