Agnelli: “Superlega non fallita. Contratto ancora vincolante per 11 dei 12 club”

Le dichiarazioni del presidente bianconero nel corso dell'evento organizzato dal Financial Times, Business of Football Summit

"L'Uefa è un organo monopolista. Loro sapevano che stavo lavorando su un altro progetto prima del lancio della Superlega, il cui progetto non è fallito. La Superlega europea è uno sforzo congiunto di dodici club. Undici dei dodici che hanno aderito alla Superlega europea sono ancora vincolati ai contratti che hanno firmato" .

Lo ha detto il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, intervenuto al congresso sportivo-economico organizzato dal Financial Times a Londra, in merito al rilancio del progetto di una Superlega europea contrapposta all'Uefa portato avanti in particolar modo dai bianconeri con Real Madrid e Barcellona.