EDICOLA / TS: Agnelli, spallata TAR alla giustizia sportiva. Milan-Zirkzee

TuttoSport in prima pagina parla di Juve e di "Agnelli, spallata del Tar alla giustizia sportiva. Con due sentenze corpose il TAR mette in dubbio la validità delle sanzioni inflitte per il caso plusvalenze e pone alla Corte Europea tre quesiti che possono scardinare l'ordinamento sportivo, a partire dall'articolo quattro. Accolto anche il ricorso di Arrivabene, si va alla Corte Europea". Sempre a proposito di Juve si legge: "Calafiori, cinque anni. Come Koopmeiners ha sposato il progetto bianconero".