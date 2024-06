Alfredo Pedullà, su SportItalia, ha parlato del mercato del Milan e si è soffermato sulle indiscrezioni che parlano dell'interesse per Lukaku. Il giornalista, esperto di mercato, ha sottolineato che in realtà il nome del belga non sarebbe davvero emerso in chiave rossonera. Perché è un pallino di Conte per il Napoli, perché il Chelsea al prestito non apre e al momento la dirigenza milanista avrebbe altre priorità.