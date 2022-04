Agnelli: “Ora posso dire di voler abbastanza bene all’Inter… il che è particolare”

Nuove dichiarazioni di Andrea Agnelli sull'addio di Beppe Marotta alla Juventus e non solo. Ecco le parole del presidente della Juve

Nuove dichiarazioni di Andrea Agnelli sull'addio di Beppe Marotta alla Juventus e non solo. Ecco le parole del presidente della Juve sull'attuale ad dell'Inter: "Se è mancato Marotta? E' una persona che manca perché gli voglio bene. In quel momento sono state prese determinate scelte, fatte riflessioni che inizialmente lo attiravano, poi meno. All'Inter sta facendo molto bene, con Steven Zhang ho un ottimo rapporto e c'è un mio ex compagno di Università. Quindi posso dire di voler abbastanza bene all'Inter il che è particolare". Lo dice il presidente della Juventus Andrea Agnelli durante l'evento 'Il Foglio a San Siro'.