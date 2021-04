CorSera – Inter e Milan su carro Juve. Agnelli vuole tutto, ma per ora ha solo perso tutto

Anche il Corriere della Sera si schiera contro il progetto Superlega. In particolare, il quotidiano critica le mosse di Andrea Agnelli

"L’ideologo della Superlega è Andrea Agnelli. Sul suo carro sono saliti Inter e Milan, Marotta e Gazidis. Nell’ultima stagione (Agnelli, ndr) ha lavorato in tanti campi, forse in troppi. Con la Juve ha cercato scudetto e Champions, li ha persi entrambi (...). Una partita a tutto campo per sé e pochi altri, per i ricchi, ai danni del campionato (...). Ingordigia? Una cosa è certa: Andrea Agnelli punta a tutto, oltre a far saltare il tavolo del calcio internazionale. Vuole partecipare alla Champions, ma fonda un campionato europeo per nababbi (...)".