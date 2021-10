Agostinelli: “Inter, Inzaghi vorrà vincere almeno un trofeo. Con la Lazio…”

Le parole dell’ex allenatore a proposito dei nerazzurri attesi da una gara impegnativa all’Olimpico al rientro dalla sosta

Daniele Vitiello

L'allenatore Andrea Agostinelli è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando di diversi temi, a cominciare da Lazio-Inter: "Quando c'è una sosta, un punto interrogativo c'è sempre. L'allenatore fa fatica a pensare a chi mettere in campo. In questo momento la Lazio deve assolutamente reagire di determinazione e cattiveria sportiva alla brutta sconfitta di Bologna, dove non è entrata in campo. Di fronte ci sono i campioni d'Italia. Si fa fatica a fare un pronostico".

Come si spiega gli alti e bassi della Lazio?

"Ci sono delle partite in cui un allenatore cambierebbe nove giocatori dopo il primo tempo. Ancora non c'è un equilibrio tattico e psicologico, ma un conto è perdere, un conto è non entrare in campo".

A che punto è il lavoro di Inzaghi?

"Non è facile arrivare in una squadra che ha vinto e che ha perso Lukaku e Hakimi, ma l'Inter si è mossa bene sul mercato. L'Inter deve andare avanti in Champions, ma Inzaghi lo sa e cercherà di portare a casa almeno un trofeo".