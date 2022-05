Agostini: “Inter stanca? Rosa straordinaria. Dovremo dare il massimo”

L'Inter dopo la vittoria della Coppa Italia di mercoledì scende in campo a Cagliari per la 37ª giornata di Serie A

Alessandro Cosattini

Ecco le parole dell'allenatore dei rossoblù Alessandro Agostini in conferenza stampa:

Quanto conterà il fattore psicologico e quanto peserà sapere i risultati delle altre gare?

“Io a livello psicologico ho visto un gruppo diverso, i ragazzi ora hanno consapevolezza. Sanno che non è facile ma la rosa ha la testa giusta. Andremo in campo per mettere tutto quello che abbiamo. Non pensiamo ora ai risultati delle altre”.

Una gara così importante che coincide anche con l’esordio sulla panchina in casa, che emozioni?

“Mi passano tantissime cose per la testa, ma tra quelle più belle c’è quella di tornare davanti ai miei tifosi. Sarà straordinario. Chiaro che la situazione è complicata ma sicuramente noi ci metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione per uscire a testa alta dal campo. Non conosco altre strade per fare bene. Contro l’Inter conterà solo dare il massimo dall’inizio alla fine, la nostra testa è su questo. Abbiamo visto che il pubblico sarà tutto con noi e vogliamo sognare con loro. Servirà una gara di sacrificio ma l’importante è crederci”.

Come si affronta l’Inter?

“Ho visto l’ultima gara come tutte le sfide loro, valutiamo alcune soluzioni ma ancora non c’è niente di deciso”

Sarebbe stato più giusto giocare tutti in contemporanea?

“Non so se è giusto e non spetta a me dirlo, ma il problema non è questo, noi dobbiamo concentrarci solo su di noi in questo momento”.

Quali spunti positivi di Salerno riprendere?

“L’Inter anche se si può pensare che sia un po’ stanca resta una squadra difficile da affrontare e da gestire. Da Salerno ci portiamo di buono tante cose perché secondo me la squadra ha cercato di fare la partita e soprattutto riprendere una gara del genere davanti al pubblico dell’Arechi ti dà morale e coraggio. Chiaro che si tratta di un segnale e significa che c’è stata volontà e voglia di non mollare mai”.

Al Cagliari per la salvezza serve fare più gol, ha lavorato anche su questo in settimana?

“Speriamo di farne più di uno, ma davanti abbiamo l’Inter che ha una rosa straordinaria. Ma io toglierei la tendenza a guardare sempre gli altri, ora guardiamo a noi stessi e crediamoci. Questo è l’aspetto più importante”.