Agostini: “Napoli? Con Spalletti arma che hanno in pochi. Mourinho…”

Le considerazioni dell’ex calciatore a proposito dei due ex allenatori nerazzurri che si affronteranno nel prossimo turno di Serie A

Daniele Vitiello

Massimo Agostini, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto al programma “Piazza Affari”, su TMW Radio, per commentare vari temi.

Che partita si aspetta tra Roma e Napoli?

“I numeri dicono che potrebbe essere una partita entusiasmante con tante situazioni da una parte e dall’altra. Se guardiamo i due attacchi e il centrocampo lasciano intendere che la partita potrebbe essere offensiva. Dall’altro lato sappiamo che Mourinho schiera un certo tipo di formazione in queste partite, mentre per Spalletti si prosegue sulla stessa strada di sempre. Per noi che guardiamo sarà uno spettacolo”.

Meglio attacco del Napoli o della Roma?

“Levando Dybala che in questo momento non c’è ti dico che il Napoli ha qualcosa in più e può regalare più gioie. Anche la Roma, però, ha un buonissimo attacco”.

Il Napoli può arrivare in fondo in campionato e fare bene in Europa?

“La mentalità che Spalletti ha dato alla sua squadra per l’Europa ha dato i suoi frutti. Io credo che con questa intensità, se la terrà per tutta la stagione, può fare benissimo. Sta portando questa intensità anche nel nostro campionato e penso che sia una delle poche ad averla. Arriverà comunque anche per gli azzurri un periodo di flessione e dovranno essere bravi a sapersi gestire e a portare a casa i punti”.