Parma, si complica l’affare Agoumé. Per il centrocampista dell’Inter c’è troppa concorrenza

Tra i giocatori in uscita nell’Inter c’è anche il giovane centrocampista Agoumé. Il francese verrà mandato in prestito per gicoare con maggiore continuità e acquisire esperienza.

“Più complessa, vista la concorrenza, la strada che porta al prestito del centrocampista francese Agoumé dall’Inter. In attacco il rinforzo giusto è fatto in casa. Gli uomini mercato hanno valutato e scartato ad oggi diverse opzioni sugli esterni, come Ounas del Napoli, per rilanciare l’ex nerazzurro Karamoh”, spiega La Gazzetta dello Sport.