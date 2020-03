Inter, per Agoume e Pirola pronto un piano di crescita “alla Bastoni”: con il Parma…

Lucien Agoume e Lorenzo Pirola sono due dei gioielli più luminosi del settore giovanile dell’Inter: i due, classe 2002, già dalla scorsa estate sono stati aggregati alla Prima Squadra, e nel corso dell’anno hanno messo in mostra le loro qualità con la formazione Primavera. La dirigenza nerazzurra crede fortemente in loro e, secondo Tuttosport, starebbe già pianificando un piano di crescita “alla Bastoni” per permetter loro di continuare nella loro maturazione:

“L’Inter potrebbe dirottare in Emilia Lucien Agoumé oppure Lorenzo Pirola, giocatori che in questa stagione hanno vissuto ai margini della prima squadra e necessitano di trovare un club che possa farli giocare con continuità. Nei piani di Marotta e Ausilio faranno un percorso simile a quello di Alessandro Bastoni che, dopo essere passato proprio da Parma, oggi è considerato una colonna dell’Inter che verrà“.