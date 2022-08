CdS – Inter, Agoume rifiuta la Cremonese: possibile nuova esperienza in Francia

Ancora da definire il futuro di Lucien Agoume: il centrocampista francese, rientrato all'Inter dopo il prestito al Brest, ha ricevuto diverse proposte, ma al momento rimane agli ordini di Simone Inzaghi in attesa di una soluzione definitiva. Possibile, secondo il Corriere dello Sport, una nuova esperienza in Ligue 1: "Rifiutata di fatto la Cremonese, per Agoume adesso si profila una nuova esperienza in Ligue 1. Dopo l'annata al Brest ci sono altre due squadre transalpine che lo hanno chiesto".